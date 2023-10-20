ДТЭК привез из Польши первые 40 тыс. тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона

На сегодняшний день ДТЭК уже импортировал почти 40 тыс. тонн из запланированных 210 тыс. тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, в компании делают все, чтобы снабдить ТЭС необходимым топливом.

"Наши шахтеры добывают уголь 24/7 для стабильной работы теплоэлектростанций во время отопительного сезона. Украинский уголь – это приоритет №1 для нас, и свидетельство тому инвестиции в 7,4 млрд гривен, которые по итогам этого года мы вкладываем в наши угольные предприятия" , – отметил гендиректор ДТЭК.

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Дополнительно, по его словам, компания импортирует уголь из-за границы, чтобы в условиях возможных обстрелов врага быть готовы подстраховаться в случае необходимости.

По данным Салеева, с конца сентября уже доставили 625 дополнительных вагонов с топливом на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Это более 38 тысяч тонн угля для украинских ТЭС зимой. Всего же в течение всего отопительного сезона компания планирует импортировать из Польши около 210 тысяч тонн топлива.

"Вместе с углем собственной добычи дополнительные партии импортного топлива позволят повысить надежность работы тепловой генерации и энергосистемы зимой, а это – свет и тепло в домах украинцев. Работаем дальше", – отметил Салеев.

Как сообщалось, Группа ДТЭК инвестировала рекордные 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону 23/24.