ДТЭК дополнительно законтрактовал 80 тыс. тонн угля для более надежного прохождения отопительного сезона

Для более надежного прохождения отопительного сезона ДТЭК "Энерго" договорился об импорте дополнительных 80 тысяч тонн энергетического угля из Польши.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что таким образом, общий объем законтрактованного компанией топлива вырос до 357 тысяч тонн.

"Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее проходить зиму и пики потребления электроэнергии", – отметили в компании.

В ДТЭК добавили, что на сегодняшний день из всего законтрактованного объема импортного топлива в Украину уже доставлено почти 182 тыс. тонн угля. Поставки продолжаются.

"Импортное топливо – это дополнительная "подушка безопасности" для тепловой генерации на зиму. Приоритетом для нас, как и всегда, остается добыча на украинских шахтах. По предварительным данным, наши инвестиции в украинские шахты за прошлый год составили около 7 млрд гривен", – сказал генеральный директор ДТЭК "Энерго" Ильдар Салеев.

Он добавил, что эти инвестиции позволили ввести в работу 26 новых угольных рядов, выполнить годовой план по добыче угля и обеспечить необходимым топливом теплоэлектростанции компании. Накануне сообщалось, что в прошлом году ДТЭК "Энерго" инвестировала в ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях и добычу угля на шахтах около 11 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.