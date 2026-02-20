ДТЭК Ахметова получил разрешение суда США на взыскание с России более $300 млн за захваченные крымские активы

Американский суд разрешил компании ДТЭК Рината Ахметова начать процесс в США по принудительному исполнению арбитражного решения на более $300 млн за захват крымских активов Россией.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, постановил, что суды США имеют правовую юрисдикцию рассматривать дело, возбужденное компанией против России за захват ее электроэнергетических активов на территории Крыма. Апелляционный суд США округа Колумбия единогласно отклонил апелляцию России и подтвердил, что окружной суд США уполномочен рассматривать ходатайство ДТЭК о приведении в исполнение арбитражного решения на сумму более 300 миллионов долларов", – говорится в нем.

Отмечается, что суд отклонил утверждение России о том, что она якобы защищена суверенным иммунитетом, постановив, что дело подпадает под исключение по арбитражу, предусмотренное Законом США об иммунитете иностранных государств (FSIA).

В компании пояснили, что это решение позволяет дочернему предприятию компании "ДТЭК Крымэнерго" продолжать юридические действия в США для возмещения убытков за активы, захваченные после незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году.

В своем решении суд отметил, что после вторжения России украинские компании, которые работали в Крыму, были принудительно лишены своих "законных, видимых и действующих" активов без какой-либо компенсации.

"Это решение является четким и сильным посылом, что Россия не сможет избежать ответственности, прячась за суверенным иммунитетом. Это важный шаг на пути к выполнению арбитражного решения и верховенства права. Мы и в дальнейшем будем настойчиво использовать все доступные правовые средства для защиты наших прав и прав предприятий, пострадавших от незаконных действий России",– отметила директор по правовым вопросам ДТЭК Александра Москаленко.

Ранее суд в Нидерландах арестовал активы оператора "Турецкого потока" по запросу ДТЭК.