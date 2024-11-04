'Достижения очень скромны': Еврокомиссия призвала Украину реформировать железную дорогу

Европейская комиссия представила отчет по странам Европы, которые являются потенциальными претендентами на вступление в Европейский Союз. Документ содержит данные по Украине. В транспортной сфере достижения нашего государства на пути к Евроинтеграции оцениваются как "скромные", в частности, это касается железнодорожного транспорта.

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Об этом пишет "Центр транспортных стратегий".

"По состоянию на 2023 год прогресс реформы железнодорожного транспорта остается в тупике из-за незавершенного законодательства, несмотря на частичное соответствие техническим стандартам ЕС", – говорится в документе.

Отмечается, что Украине не хватает независимого регулятора.

"Необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, чтобы создать законодательные условия для функционирования конкурентного рынка пассажирских и грузовых перевозок, что позволит исполнение будущего железнодорожного закона", – добавили в Еврокомиссии.

Напомним, в конце октября в ВР зарегистрировали проект закона "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины" (№12142), представленный Кабинетом министров. В заключительных и переходных положениях отмечается, что закон сможет вступить в силу только через 5 лет после прекращения военного положения на территории Украины, а субъекты негосударственного сектора экономики смогут работать на сети железных дорог 1520 мм через два года.

В Европейской Бизнес Ассоциации пояснили, что этот законопроект не обсуждался с бизнесом и стейкхолдерами, и содержит многочисленные несоответствия. Главная из них – то, допуск частных компаний к железнодорожным перевозкам – это основное обязательство, которое взял на себя Кабмин в международных соглашениях с Всемирным банком и ЕС Ukraine facility. Поэтому это положение нужно доработать.