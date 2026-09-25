Дополнительно необходимо 27 млрд долларов: Корецкий рассказал, где правительство планирует брать деньги на оборону

Минобороны Украины подало в текущем году дополнительный запрос на финансирование из государственного бюджета в размере 27 млрд долларов. Средства необходимы "уже сейчас" для предоплаты поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года. Правительство планирует обеспечить эту потребность оборонного ведомства.

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В частности, необходимая сумма будет собрана и перечислена как "за счёт внутренних источников" страны, так и за счет иностранной помощи. Об этом по итогам совещания с Минобороны вечером 25 сентября сообщил премьер Сергей Корецкий.

Что пообещал премьер

"Часть суммы мы должны покрыть за счет внутренних источников, перераспределив средства в рамках действующих программ. Эта задача для Министерства финансов", – отметил глава правительства.

Что касается остальной части необходимых средств , Кабмин "рассчитывает на поддержку ЕС": Корецкий ссылается на "прямые переговоры на уровне оборонных ведомств со странами НАТО и другими партнерами" по поводу покрытия этой потребности.

"Параллельно нам необходимо разблокировать внешнее финансирование, привязанное к выполнению договоренностей с международными партнерами. Для этого необходимо принять конкретные законы и решения в рамках плана, представленного правительством. Ежедневно мы тесно взаимодействуем с парламентом", – добавил премьер.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, правительство уже одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную Раду проект госбюджета на 2027 год. Его ключевая задача – обеспечить потребности в области безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость, поэтому только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен (а это почти 44% ВВП).

Напомним, что Европейский Союз рассматривает возможность существенно ускорить выплату финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро за счет российских активов. Половину кредита, рассчитанного на весь 2027 год, хотят выделить не постепенно, а уже в первые месяцы того же года.

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