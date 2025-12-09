Долговой кризис блокирует восстановление энергетики, – эксперт

Долги на рынке электроэнергии достигли критических масштабов и составляют около 70 млрд грн. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, правительство до сих пор не предложило действенного механизма урегулирования задолженности, хотя потребность в этом возникла давно.

"И еще один вопрос, который до сих пор не решен, – это вопрос долговой. 70 миллиардов гривен долг на рынке электрической энергии. Что дальше делать?" – спрашивает эксперт.

Рябцев отмечает, что такая ситуация фактически лишает энергетические компании возможности восстанавливать сети и закупать необходимое оборудование:

"Для того, чтобы энергетические компании имели возможность восстанавливать сети и системы, им нужны деньги для закупки оборудования, для закупки расходных материалов. А где они возьмут эти деньги, если они в долгах, как в шелках?"

Эксперт предостерегает, что без принятия решений по погашению накопленных обязательств энергетический сектор не сможет обеспечить стабильность и инвестиционную привлекательность.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что украинский энергорынок продолжает стремительно погружаться в долговой кризис, который инвесторы воспринимают как сигнал нестабильности и непрогнозируемости.