Долговой кризис блокирует восстановление энергетики, – эксперт
Долги на рынке электроэнергии достигли критических масштабов и составляют около 70 млрд грн. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
По его словам, правительство до сих пор не предложило действенного механизма урегулирования задолженности, хотя потребность в этом возникла давно.
"И еще один вопрос, который до сих пор не решен, – это вопрос долговой. 70 миллиардов гривен долг на рынке электрической энергии. Что дальше делать?" – спрашивает эксперт.
Рябцев отмечает, что такая ситуация фактически лишает энергетические компании возможности восстанавливать сети и закупать необходимое оборудование:
"Для того, чтобы энергетические компании имели возможность восстанавливать сети и системы, им нужны деньги для закупки оборудования, для закупки расходных материалов. А где они возьмут эти деньги, если они в долгах, как в шелках?"
Эксперт предостерегает, что без принятия решений по погашению накопленных обязательств энергетический сектор не сможет обеспечить стабильность и инвестиционную привлекательность.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что украинский энергорынок продолжает стремительно погружаться в долговой кризис, который инвесторы воспринимают как сигнал нестабильности и непрогнозируемости.