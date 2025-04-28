Долги за 'зеленую' генерацию блокируют получение кредитов на новые электростанции, – Верещинская

Долги государства за "зеленую" электроэнергию в Украине и отсутствие плана их погашения мешают получению банковских кредитов на строительство новых электростанций.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Банки не очень заинтересованы финансировать проекты, где государство будет покупать электроэнергию у новых станций", – сказала Верещинская.

Она отметила, что большим вопросом для актуальных и будущих инвесторов является вопрос долгов на рынке электроэнергии, который до сих пор не решен.

""Зеленые" производители столкнулись с этим напрямую. Государство до сих пор задолжает и до сих пор нет дорожной карты, которая бы показывала, что государство готово работать с погашением этих долгов", – добавила Верещинская.

По ее словам, дополнительным фактором, усложняющим привлечение новых инвестиций в энергетику, является то, что либерализация рынка электроэнергии происходит не достаточно быстро, а также из-за ценовых ограничений, влияющих на условия ведения бизнеса.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.