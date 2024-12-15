Долги перед зелеными инвесторами в 2024 году выросли вдвое – ассоциация

За текущий год долги государства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии выросли в два раза. Сумма общей задолженности составляет не менее 35 млрд грн.

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Об этом рассказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков. Он подчеркнул, что такие долги негативно влияют на дальнейшие планы строительства зеленых электростанций в Украине.

"К сожалению, на сегодня мы имеем задолженность перед производителями из возобновляемых источников энергии по разным оценкам в размере 35-38 млрд грн. Причем хочу отметить, что (произошел) рост почти вдвое", – сказал Конеченков.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации заявил, что правительство не выполняет меморандум, подписанный в 2020 году с инвесторами. Напомним, что этот документ предполагал, что государство будет разрешать долговые проблемы на рынке зеленой энергетики.

По словам господина Конеченкова, перспективы решения долговых проблем не видно. Дело в том, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам не может определиться с тем, чтобы утвердить бездефицитный тариф на передачу для компании "Укрэнерго", чтобы она перестала накапливать долги перед зелеными инвесторами.

"В прошлом году 31 декабря вечером НКРЭКУ собралось, приняло тариф, но он немного менее, чем это предполагалось. Очень хочу верить, что в этом году, не будет уменьшен тариф, который может остановить накопление долгов", – отмечает господин Конеченков.

По мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые к тому же постоянно увеличиваются.

Как сообщал OBOZ.UA, "зеленая энергетика" позволит сделать украинскую энергосистему более устойчивой перед российскими атаками. По крайней мере, так считает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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