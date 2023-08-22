Долги перед производителями 'зеленой' электроэнергии ухудшают развитие отрасли в Украине, – ЦЭВ

Критическая задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии ухудшает инвестиционную привлекательность отрасли и перспективы ее развития для послевоенного обновления Украины, считает Владимир Бужан, эксперт Центра экономического восстановления.

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"У нас просадка по финансированию ВИЭ, так как инвестиционная привлекательность сократилась, есть риски с точки зрения атаки инфраструктуры и самих генерирующих мощностей, да и с точки зрения рисков связанных с финансовой устойчивостью рынка", - сказал Бужан.

Он напомнил, что план восстановления Украины предусматривает развитие ВИЭ с акцентом на ветровую энергетику, биогаз, биометан, а также водород.

"Однако есть большое количество долгов перед производителями ВИЭ. За прошлый год долг составляет около 45%. В этом году в среднем расчет составляет 60-70%", – добавил эксперт.

Он пояснил, что в настоящее время вносятся нормативные изменения, чтобы урегулировать проблемы долгов за "зеленую" энергию, однако на рынке все равно существует дефицит ликвидности. В результате рассматривается увеличение тарифа на передачу Укрэнерго и другие шаги, чтобы энергопредприятия могли стабильно работать.

"Это сложно делать в условиях рынка что есть и финансово несовершенным и в т.ч. сильно разрушено с точки зрения инфраструктуры и генерирующих мощностей", - отметил Бужан.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует закончить этот процесс до конца года. При этом до конца августа компания обнародует график погашения накопленной задолженности.