Долги на балансирующем рынке электроэнергии могут помешать объединению энергорынка Украины с ЕС, – Харченко

Задолженности на энергорынке уже стали одним из главных препятствий для интеграции Украины с европейским рынком электроэнергии.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, европейская сторона прямо связывает дальнейшее объединение рынков с решением проблемы задолженности. Речь идет, в частности, о балансирующем рынке, где долги нарушают нормальную работу системы и делают ее несовместимой с европейскими правилами.

"При этом европейцы говорят: „Решите проблему долгов, а потом мы вас присоединим". Ну, это такая устоявшаяся позиция со стороны Европы, что мы не можем присоединить рынок, который искажен долгами, так что там невозможно работать", – сказал Харченко.

Он подчеркнул, что без отдельного плана сокращения долгов сама цель объединения рынков остается слишком абстрактной. По его мнению, государство должно определить конкретные показатели – насколько именно нужно уменьшить задолженность и каким образом это будет сделано.

"Без решения проблемы долгов невозможно объединить рынки. Это на 100%. Но ты прав, что по-хорошему там должно быть каскадирование, там решение проблем балансирующего рынка – снижение уровня долгов на столько-то, да?" – подчеркнул Харченко.

Напомним, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева также заявила, что системные долги могут помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.