Долг перед 'зеленой' генерацией превышает 16 млрд грн - 'Гарантированный покупатель'

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" обнародовало новые данные по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу.

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По состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "ГарПоком" за услугу по обеспечению ВИЭ достигла 16,3 млрд грн.

Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%.

Напомним, ранее госпредприятие "Гарантированный покупатель" отчиталось о сокращении исторического долга перед производителями ВИЭ почти на 38% - с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

По словам руководителя ГП "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова, ключевыми факторами, которые помогли сократить задолженность, стали полный расчет Энергоатома по ПСО перед рынком и утверждение сбалансированного тарифа на передачу для НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, как свидетельствуют новые цифры, общая задолженность на рынке электроэнергии остается довольно значительной.