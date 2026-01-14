Долг перед производителями ВИЭ остается значительным, – Литвиненко

Несмотря на существенное сокращение исторической задолженности, долговая проблема в секторе возобновляемых источников энергии остается актуальной и продолжает создавать риски для стабильной работы производителей "зеленой" электроэнергии.

Видео дня

Об этом заявил Вадим Литвиненко, исполнительный директор ООО "НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС".

По его словам, пиковый уровень задолженности был зафиксирован еще в 2024 году.

"Задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии прошла пик в сентябре 2024 года и составляла около 35,7 млрд грн. В течение года ее удалось существенно снизить", – отметил Литвиненко.

В то же время даже после сокращения долговой нагрузки она остается значительной. "Но даже после этого долговые обязательства за электричество из ВИЭ (возобновляемые источники энергии) остаются большими: по состоянию на октябрь 2025 года совокупная задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 16,1 млрд грн", – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что в 2025 году продолжили формироваться и новые долги, что свидетельствует о нестабильности платежной дисциплины.

"В то же время отдельно за январь-октябрь 2025 года мы имеем долги в 2,1 млрд грн, то есть говорить о системной работе по ликвидации задолженности рано", – подчеркнул Литвиненко.

Он сравнил динамику расчетов за разные годы и отметил, что ситуация ухудшилась после 2023 года.

"Скажем, в 2023 году текущая дисциплина расчетов была почти идеальной (примерно на уровне 99%), а уже в 2024 году ухудшилась и по месяцам составляла 89-95%... Также нестабильными были и расчеты в текущем году (77-99% по разным месяцам), что и привело к формированию указанных новых долговых обязательств", – пояснил Литвиненко.

В то же время он отметил, что ключевым проблемным периодом для сектора ВИЭ остается 2022 год.

"Впрочем, главным "провальным" периодом остается 2022 год. Из-за того что энергосистема работала в режиме "островов" и разрушенный учет оплаты по отдельным месяцам падал до 33-45%. Именно тогда сформировался основной массив совокупной недоплаты за электроэнергию из ВИЭ, превышающий полтора десятка миллиардов гривен", – сказал эксперт.

Ранее президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко заявила, что долговая проблема в секторе ВИЭ остается одним из ключевых вызовов для его дальнейшего развития.