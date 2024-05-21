Для возобновления ТЭС после массированных обстрелов потребуется много времени – ДТЭК

В результате последних пяти массированных ракетных атак по энергосистеме были существенно повреждены ТЭС ДТЭК и на их восстановление уйдет много времени.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телеэфире.

"Каждый раз все станции без исключения были мишенью для атак. К сожалению, были прилеты ракет. В некоторых случаях это не одна, а семь и восемь ракет на станцию. Поэтому оборудование очень сильно повреждено, в некоторых случаях разрушено. Говоря о тепловой генерации в целом, потребуется много времени для того, чтобы восстановить поврежденное", – рассказал он.

Сахарук рассказал, что для восстановления поврежденных объектов сейчас приходится принимать достаточно нестандартные решения. В частности, сейчас идет разбор электростанций в Восточной Европе, которые уже не работают.

"Там очень схожая технология. И мы сейчас работаем вместе с министерством для того, чтобы демонтировать оборудование, пусть не новое, но работая с оставшихся станций в Восточной Европе", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук подчеркнул, что сейчас в Украине очень большое количество энергоблоков разрушено. У них разная степень разрушения, в результате чего очень трудно восстанавливать их.

Он добавил, что из-за этого в этом году ситуация более критична, чем в прошлом году. Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы около 180 раз.