Для подготовки к зиме надо упростить импорт энергетического оборудования – Энергосообщество

Верховная Рада Украины должна обеспечить предоставление налоговых льгот на импорт оборудования для восстановления энергетики, поскольку отсутствие льгот ухудшает подготовку к зиме.

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Об этом во время заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады заявил Алексей Оржель, глава представительства Секретариата Энергетического Сообщества в Украине.

"С точки зрения рассмотрения штаба подготовки к зиме. Я бы хотел заручиться поддержкой народных депутатов относительно исключения налогообложения налогом на добавленную стоимость тех, того оборудования, которое будет предоставляться в рамках Фонда поддержки энергетики", – сказал Оржель.

Он отметил, что отмена уплаты НДС позволит привезти больше оборудования для энергетики, поскольку его стоимость уменьшится.

"Мы, фактически, за эти деньги просто дадим больше необходимого оборудования украинским энергетическим компаниям", – пояснил Оржель.

Он подчеркнул, что доноры говорят, что в них не закладывается уплата налогов в рамках донорской помощи, а действие нормы об отмене НДС для оборудования энергетики продолжается только до конца 2025 года.

По его словам, доноры готовят бюджет на следующий год и поддержка депутатов очень важна для обеспечения максимального объема импорта оборудования для энергетики в условиях войны.

Ранее сообщалось, что компания ОККО призывает государство отменить требование по уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что сейчас негативно влияет на скорость их строительства. По мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.