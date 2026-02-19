"Для поддержки 35-летней милфы": жена экс-полицейского из Харькова похвасталась роскошной жизнью

Экс-полицейский из Харькова и его жена не задекларировали квартиру в элитном комплексе "Авантаж" и Toyota Land Cruiser 200, которыми пользуются. В 2023-2025 годах семья получила зарплату и продажи авто на более 1,3 млн грн, а ежемесячные расходы превышают $3 тыс.

О ежемесячных расходах и роскошной жизни жена полицейского Виктория Северина рассказала в одном из видео-опросов для Tik-Tok. Однако, официальная декларация Северина свидетельствует о совсем другом.

В социальных сетях пользователей ошеломило видео с участием Виктории Севериной, где она с радостью рассказывала о роскошной жизни. Больше всего внимание общества привлекло то, что женщина заявила, что для базовых потребностей ей необходимо три тысячи долларов ежемесячно. Однако, OBOZ.UA выяснил, что официально семья Севериных не имеет задекларированных доходов, но активно демонстрирует роскошный образ жизни в социальных сетях.

До 2025 года Максим Севирин работал в правоохранительных органах. В 2023 году он занимал должность инспектора сектора криминальной защиты Харьковского районного управления полиции №1 и заработал около 700 тыс. грн зарплаты, а также еще 400 тыс. грн от продажи автомобиля. В декларации за тот год было указано 13,5 тыс. долларов наличных, бесплатное проживание в квартире площадью 75,5 м² и треть доли в квартире 63 м² в Харькове.

В апреле 2023 года Северин приобрел Mazda 6 2015 года за 400 тыс. грн, тогда как его жена владела Mazda 3 2015 года, купленной в 2019 году за 120 тыс. грн. Доходы Виктории официально не отображались.

В 2024 году семья переехала в Ровенскую область, где Максим возглавил отдел управления уголовного розыска, получив 564 тыс. грн годовой зарплаты. Наличные сбережения составляли 15 тыс. долларов, а жена продала автомобиль за 500 тыс. грн. Семья арендовала квартиру 78 м² в Ровно, но в декларации расходы на аренду не указывались.

В марте 2025 года Максим Северин уволился, получив за первые два с половиной месяца более 203 тыс. грн зарплаты. В декларации за этот период указана только доля квартиры в Харькове, которую он имел еще с 2003 года, другие объекты недвижимости или транспортных средств не отражены.

Вероятно, семья могла скрыть от НАПК и ГБР информацию о другом имуществе. Согласно данным в социальных сетях, у экс-полицейского есть квартира в элитном жилом комплексе "Авантаж" в Харькове и Toyota Land Cruiser 200, которым он пользуется, но не задекларировал.

Виктория активно публикует фото и видео из квартиры в Одессе в жилом комплексе компании Kadorr. Кроме того, она демонстрирует брендовые вещи и продает часть из них через Instagram, занимается онлайн-курсами по тренировкам, но такие доходы не отражены в декларации Максима.

