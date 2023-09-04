Депутаты Рады попытаются оставить электронные декларации чиновников закрытыми? Шабунин рассказал, что изменится

Депутаты Верховной Рады могут попытаться оставить электронные декларации чиновников закрытыми. То есть декларирование возобновить, но без доступа к самим декларациям.

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При этом закрытый реестр деклараций нарушает обещания властей перед международными партнерами, особенно в части вступления в Евросоюз. Об этом написал в своем Telegram глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Скрыть депутаты хотят все, нажитое "непосильным трудом" во время войны. Как, например, имение "слуги" Халимона на печерских холмах Киева. Именно поэтому послы G7 вчера отдельно отметили открытие рестра", – отметил он.

Шабунин добавил, что закрытым реестром хотят оставить коррупционеры вместе с представителями пророссийских сил, которые до сих пор остаются в Раде.

"Самое отвратительное, что прикрываются они – военными. Отмечу, военные вообще НЕ ДОЛЖНЫ подавать декларации до конца войны, а после победы – только высшие командиры и распорядители больших ресурсов. Правда, военкомы, члены ВЛК, закупщиков Минобороны и т.д. – должны показать состояние вместе со всеми другими чиновниками", – объяснил Шабунин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине запланирована крупная комплексная реформа работы военно-врачебных комиссий (ВЛК). Для этого до конца текущего года Верховная Рада примет весь комплекс необходимых документов.

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