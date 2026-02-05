Деньги, люди и время: исполнительный директор NAUDI о том, что нужно украинскому ОПК в 2026 году

На дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной при участии Radio NV и NAUDI, обсудили ключевые проблемы, с которыми украинские производители оборонной продукции сталкиваются в 2026 году, а также ожидания отрасли от государственной политики.

На мероприятии исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров очертил три базовых фактора, без которых развитие комплекса невозможно. Об этом пишет "Телеграф"

По его словам, практические потребности производителей сводятся к деньгам, людям и времени. Он отметил, что, несмотря на ограниченность государственного бюджета, закупки для сектора безопасности и обороны остаются адекватными, однако государство должно искать дополнительные источники финансирования, в частности через внешние ресурсы и открытие экспорта.

"Все налоги остаются в Украине. Любое дополнительное зарабатывание означает возможность увеличения расходов на оборону", – подчеркнул он.

Отдельное внимание Гончаров обратил на доступ производителей к финансовым инструментам. По его словам, программа кредитования начала работать только в прошлом году, хотя нормативную базу для этого государство готовило несколько лет.

"Мы надеемся, что в этом году эти инструменты заработают полноценно и будут увеличены лимиты, прежде всего на оборотные средства, чтобы предприятия могли поддерживать производство и иметь необходимые запасы", – сказал Сергей Гончаров.

Вторым критическим вызовом для отрасли Гончаров назвал кадровый вопрос. По его словам, Украина находится в жесткой конкуренции за специалистов не только внутри страны, но и с государствами-партнерами.

"Мы видим примеры, когда специалисты по оборонным направлениям переезжают за границу и работают там уже на иностранные компании. Это большая проблема — как стимулировать людей оставаться в Украине и выбирать оборонную отрасль как долгосрочную карьеру", – сказал он.

Третьим фактором он назвал время, которое предприятия вынуждены тратить на бюрократию, согласование решений и многочисленные проверки.

"Начиная с мая 2022 года многие контролирующие структуры фактически вернулись к довоенной логике работы. Это забирает колоссальный ресурс, который мог бы быть направлен на развитие производства", – отметил Гончаров.

Отдельно он отметил важность открытия экспорта для украинских производителей.