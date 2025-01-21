Убытки на 3 млн грн: руководству ГП "Леса Украины" вручили подозрения из-за закупки смартфонов по завышенным ценам

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и двое директоров департаментов.

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Об этом 21 января официально сообщили в ГБР. "ГБР сообщило о подозрении должностным лицам ГП "Леса Украины", закупившим 2500 мобильных телефонов по завышенным ценам... Выводы экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам и повлекли ущерб государству на 3 млн грн", – говорится в сообщении.

Днем ранее, 20 января, о вручении подозрений уже писал общественный активист и военнослужащий, член ГО "Защита и Справедливость" Александр Громов. По его данным, подозрения были вручены 17 января в офисе "Лесов Украины" в Киеве по ул. Болнусновской. Также он публиковал имена подозреваемых.

По данным Громова, в целом подозрения были вручены трем должностным лицам предприятия. Это:

исполнительный директор Игорь Лицур;

начальник отдела закупок Виталий Цимбалюк (по данным Громова, сын нардепа от "Батькивщины" Михаила Цимбалюка);

начальник отдела информационных технологий.

Подозрения, как сообщается, связаны с закупкой телефонов, объявленной предприятием в 2023 году. Тогда речь шла о приобретении 2500 телефонов на 18,9 млн грн. Соответственно за один телефон ГП было готово отдать 7,5 тыс. грн. Тогда на предприятие была зарегистрирована жалоба в Госаудитслужбу за "нарушение порядка определения предмета закупки, нарушение законодательства в части неправомерного избрания и применение процедуры закупки; необнародование или нарушение сроков обнародования информации о закупках".

По данным ГБР, нарушения произошли в результате нескольких действий должностных лиц. Так, расследование установило, что:

в августе 2023 года директор одного из департаментов ГП "Леса Украины" инициировал закупку 2500 мобильных телефонов для нужд подчиненных подразделений;

он не исследовал рыночную стоимость техники и предложил приобрести телефоны более чем за 18 млн грн;

и предложил приобрести телефоны более чем за 18 млн грн; директор другого департамента объявил соответствующий тендер, на который заявку подало только одно частное предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости техники ;

; исполнительный директор ГП, руководствуясь служебными записками подчиненных, заключил соответствующий договор на поставку телефонов.

ГП "Леса Украины", к слову, давали разъяснения по этой закупке. "Мы закупили телефоны из расчета, что в каждом лесничестве их будет 1-2 штуки. Это абсолютно бюджетные смартфоны, но с необходимым функционалом. Прошили в них платежные терминалы. И теперь любой человек сможет бесконтактно рассчитаться за продукцию прямо в лесничестве. Или сможет оплатить счет в банке... В ГП "Леса Украины" около 1500 тыс. лесничеств. Содержание одной кассы в месяц стоит предприятию около 30 тыс. грн. Расходы на смартфон – около 160 грн... Инвестиция в смартфоны окупится достаточно быстро", – объясняли на госпредприятии.

Это уже не первая закупка госпредприятия, которая привлекала внимание общественности. Например, летом 2023 года ГП "Леса Украины" объявило тендер на предоставление консультаций по вопросам предпринимательской деятельности и управления на 14 млн грн. При этом одним из критериев отбора предоставителей услуг был объем годового дохода (выручки) участника тендера, который должен был быть не менее 100% ожидаемой стоимости предмета закупки. Таким образом, к торгам планировали допустить только "элитные" фирмы с высоким оборотом, отмечали журналисты.

Кроме того, сообщалось, что через 8 месяцев после создания ГП там решили потратить почти 6 млн грн на пиар и мультфильм. Принять участие в этом тендере фактически смогла только одна компания.

Также, как сообщал OBOZ.UA, уже в 2024 году известная массовой скупкой автомобилей госкомпания "Леса Украины" объявила очередной такой тендер. Речь шла о покупке 31 авто за 52 млн грн. В целом только за 8 месяцев в 2024 года это госпредприятие потратило на автомобили почти 154,4 млн грн.

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