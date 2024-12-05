Действующие ценовые ограничения усиливают риск масштабных отключений в Украине, – Игнатьев

Украина может столкнуться с более длительными отключениями света из-за дефицита электроэнергии и неэффективной регуляторной политики. Об этом заявил Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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Одной из ключевых проблем, по словам эксперта – это прайс-кепы – предельные цены на электроэнергию на украинском рынке. "НКРЭКУ до сих пор не отменило прайс-кепы, то есть самые высокие цены в Украине на оптовом рынке электрической энергии. То есть на рынке в сутки вперед, которые иногда ночью намного ниже, чем на спотовом рынке цены на электрическую энергию в Европе", - объяснил Игнатьев.

Эта ситуация приводит к значительному сокращению импорта электроэнергии. По данным эксперта, в настоящее время импорт составляет всего 334 мегаватт/час – это пятая часть от возможного объема.

"Поэтому трейдерам как государственному, так и частным не выгодно импортировать ночью электрическую энергию в Украину", - пояснил Игнатьев. Следствием этого могут стать длительные отключения электроэнергии ночью.

Игнатьев также отметил, что ситуацию усугубляет проблема с подстанцией в Закарпатье, которая обеспечивала около половины импорта электрической энергии. Не стоит также забывать о влиянии погодных условий.

"Если будем иметь морозы более 10 градусов среднесуточных, то будем иметь отключение электроснабжения более 6 часов, и это связано с тем, что будет дефицит электрической энергии на уровне 4-6 гигаватт/час, особенно в пиковые часы", - предупредил эксперт. .

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.