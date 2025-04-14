Действующие стандарты качества газа вредят украинской добыче во время войны, – Петренко

Газодобывающие компании, которые инвестировали десятки миллионов долларов в обеспечение качества газа в соответствии с законодательными требованиями, вынуждены платить штрафы из-за невозможности соблюдения стандартов качества после обстрелов со стороны РФ. В нынешних условиях такая практика несправедлива и сдерживает развитие отрасли.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Добывающие компании за последние годы инвестировали миллионы долларов для того, чтобы обеспечить газ надлежащего качества, высокого качества, но потом россияне ударили по этим объектам, и у нас возникла ситуация, что эти объекты, они разрушены, и компании не могут обеспечивать все качество, предусмотренное действующим законодательством. И за это они вынуждены будут платить штрафы", – объяснил Петренко.

В этой связи Ассоциация обратилась в Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ с призывом пересмотреть требования к качеству газа на период восстановления.

"По этому аспекту мы уже обратились в Министерство энергетики Украины и нашу Нацкомиссию НКРЭКУ, чтобы все же урегулировать этот вопрос, потому что в текущих условиях предписывать компании, которые инвестировали миллионы долларов, конечно, несправедливы", – сказал Петренко.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики и климата народный депутат VIII созыва Алексей Рябчин заявил, что во время войны необходимо адаптировать регулирование энергетического рынка, в частности требования к качеству газа.