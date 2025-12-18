Зотлетевший трансформатор и земля в обломках: ДТЭК показал разбитую Россией подстанцию в Арцизе. Видео

В результате массированных обстрелов России почти полностью уничтожила подстанцию в Арцизе (Одесская область), в частности в Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Энергетики уже вернули свет сотням тысяч семей, но в отдельных общинах, в частности в Арцизе, восстановление электроснабжения может продлиться до конца декабря.

О том, как выглядит разрушенная подстанция рассказали в ДТЭК. Российские удары по энергетической инфраструктуре Одесской области привели к масштабным разрушениям и длительным отключениям электроэнергии.

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал город Арциз, где враг почти полностью уничтожил ключевую подстанцию. В результате тысячи жителей остались без электроснабжения, а энергетики вынуждены работать в чрезвычайно сложных условиях, фактически в режиме непрерывной аварийной ликвидации последствий обстрелов.

По информации энергетиков, в городе Арциз зафиксировано почти полное уничтожение подстанции, которая обеспечивала электроэнергией значительную часть громады. Именно поэтому возвращение света здесь является одной из самых сложных задач. Специалисты работают круглосуточно, пытаясь найти технические решения для временного или резервного подключения потребителей.

По предварительным ориентировочным расчетам, полноценное восстановление света в Арцизе возможно не ранее 26 декабря. При этом подчеркивается, что эти сроки являются предварительными и закладываются "с запасом" – на практике электроэнергию могут подать раньше.

Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, энергетикам уже удалось вернуть свет почти для 583,7 тысячи семей по всей области. Только за последние сутки электроснабжение было восстановлено для более 250 тысяч потребителей.

В частности, в Одесской области пока не применяются почасовые графики отключений. Энергетики объясняют, что из-за аварийного характера повреждений подача электроэнергии происходит нестабильно и зависит от конкретного участка сети. Потребителей просят проверять актуальную информацию по каждому адресу отдельно через официальные каналы и сайты энергокомпаний.

На фоне масштабных разрушений в Одессе и Одесской области также официально объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской областной военной администрации.

Основанием для такого шага стали длительные нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения. Более 50 тысяч жителей области оставались без стабильного электроснабжения более трех суток, что создало критические риски для региона.

Длительные блэкауты серьезно повлияли не только на быт людей, но и на работу объектов критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, учебных заведениях, системах водоснабжения, пунктах несокрушимости и других учреждениях, которые не могут прекращать работу даже в чрезвычайных условиях.

Чтобы обеспечить их стабильную деятельность, область активно использует генераторы. Для этого было принято решение о дополнительном направлении средств из резервного фонда в территориальные громады – прежде всего на закупку горюче-смазочных материалов. Запасы горючего должны гарантировать бесперебойную работу генераторов в случае новых атак или затягивания ремонтов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" в середине декабря-2025 перестало указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень отличается в зависимости от региона, поэтому указывать какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.

