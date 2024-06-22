Значительно хуже кондиционеров: отказ от бойлеров может снизить отключение электроэнергии на несколько часов

Жителям Киева и других городов, где хранится горячее водоснабжение, нужно отключить бойлеры и проверить централизованное горячее водоснабжение. В новых жилых комплексах есть крышные котельные, можно перейти на снабжение горячей водой от них. Это поможет на несколько часов снизить период отключения электроэнергии.

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Об этом в интервью СМИ заявил председатель Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. "Я считал суммарную мощность бойлеров Киева, получилось около 300 МВт – это треть атомного энергоблока. Можно гигаватт построить, а можно эти 300 МВт в Киеве сэкономить, если не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах ", – пояснил он.

Литвин также добавил: пока украинцев просят отказаться от кондиционеров, на работу бойлеров тратят гораздо больше тока. Мощный бойлер тратит в четыре раза больше тока, чем кондиционер.

"Сейчас все противодействуют кондиционерам, мол, выключим все, но бытовой кондиционер потребляет 500 Вт и он не работает постоянно. Электробойлер потребляет 2 тысячи Вт, в четыре раза больше, причем он долго работает", – говорит он.

Переход на централизованное горячее водоснабжение позволит сэкономить несколько часов отключений. "Это банально дешевле. Стоимость кубометра горячей воды с бойлера после повышения тарифа составляет более 250 гривен, а для централизованного водоснабжения она субсидирована – около 100 гривен. То есть разница в 2,5 раза", – добавил Литвин.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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