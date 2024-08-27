'Займет некоторое время': эксперт сказал, когда энергосистема Украины оправится от последнего массированного обстрела

После массированной атаки РФ 26 августа в Украине возник дефицит электроэнергии, что привело к отключению света у абонентов. Однако в ближайшие дни ситуация будет "сильно смягчена", а к концу недели энергосистема Украины вернется в состояние, предшествовавшее обстрелу.

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Так, OBOZ.UA прокомментировал состояние энергосистемы Украины директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он также рассказал, в каких областях ситуация со светом наиболее проблематична.

"Уже в течение 3-4 дней последствия вчерашнего обстрела будут сильно смягчены. В течение недели, я думаю, все вернется примерно к тому режиму, который был до обстрела. Но чтобы полностью избавиться от последствий атаки РФ, это займет определенное время, 5- 6 недель по меньшей мере ", – сказал он.

Эксперт уточнил, что в Украине действует объединенная энергосистема, поэтому "в большей части регионов все равномерно".

"Как и ранее, самая большая проблема – это Киев, Одесса, по понятным причинам Харьков. Но кроме прифронтовой территории, все остальные находятся в более-менее одинаковых условиях", – отметил Харченко.

По его мнению, осенью отключений света не будет вообще - конечно, если не будет таких атак РФ, как последняя. Но это только до сильных холодов.

"Зимой я думаю, отключения на 8-12 часов будут происходить в морозных условиях практически постоянно", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Украине из-за масштабных атак РФ вернули жесткие графики отключений электроэнергии. Применять будут до четырех групп отключений одновременно (в это время света не будет в период возможных отключений). Более подробно об этом читайте здесь.

Между тем последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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