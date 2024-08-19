В ЕС заговорили о гуманитарной катастрофе в Украине: названы 6 шагов по спасению зимой

Международное сообщество должно сделать больше, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу в Украине зимой. В частности, передавать как можно большее оборудование для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, увеличивать объем экспортируемой электроэнергии и усилить ПВО вокруг критических объектов.

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Об этом в колонке для Financial Times заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она напомнила, что энергосистему Украины все еще не восстановили после массовых ракетных атак россиян.

Симсон отметила необходимость беспрецедентных логистических и вспомогательных усилий. Она предлагает сосредоточиться на шести основных пунктах:

Отремонтировать и восстановить поврежденные объекты электро- и теплогенерации, где это необходимо. Передать Украине больше небольших децентрализованных генераторов, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию. Децентрализованная генерация электроэнергии менее уязвима к российским атакам, поэтому нужно как можно быстрее развернуть на крышах солнечные системы, чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы, общественные и жилые дома. Постепенно увеличивать максимальный объем электроэнергии, который может экспортироваться в Украину из других стран Европы. Увеличить пропускную способность на границах. Усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушную оборону вокруг критически важных объектов.

Еврокомиссар напомнила, что европейские правительства и компании могут делать пожертвования в Фонд поддержки энергетики Украины, которым руководит энергетическое сообщество. Она назвала это самым быстрым и надежным способом закупки энергетического оборудования для Украины.

Кроме того, Кадри Симсон поделилась своим видением, как каждый может приобщиться к общим усилиям. Банки призывает снижать риски проектов, поддерживая страхование и гарантии, компании – обучать рабочих в Украине или установить панели и инверторы, а граждане – помогать с помощью краудфандинга.

"Я призываю всех, кто может помочь Украине к наступлению холодного сезона, сделать это… Украина не должна оставаться сама, готовясь к тяжелейшей зиме", – заявила Симсон.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство уже приняло ряд решений, направленных на развитие альтернативной энергетики. В частности, во всех общественных домах страны должны быть установлены солнечные панели с системами хранения энергии. Последний срок – конец 2025 года.

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