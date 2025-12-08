Жесткие круглосуточные графики по всей Украине: как отключают свет 8 декабря

Во всех регионах Украины 8 декабря применяются отключения электроэнергии – в течение всех суток. По словам энергетиков, одновременно будут отключать сразу от 2,5 до 4 очередей потребителей.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они также будут круглосуточными.

"8 декабря , во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Какие графики отключений света действуют в регионах 8 декабря

В частности, в Житомирской области, по данным "Житомироблэнерго", самый жесткий режим будет действовать с 11:00 до 20:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

В Запорожской области каждую группу за сутки отключат по 3 раза.

В Киеве и области графики отключений действуют и в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь, для области – по этой ссылке.

ДОПОЛНЯЕТСЯ