К каждому украинцу придут с проверкой газа: при любом из восьми нарушений голубое топливо обязательно отключат

В Украине с 2024 года возобновили обязательный техосмотр газового оборудования в квартирах и домах. При этом бригады от представителей газовых компаний также выявляют нарушения, которые сразу же отключают от газа. Среди такого нарушения может быть, например, демонтаж стены между комнатами с нарушением проекта, в результате чего спальное место не отделено стеной от газового оборудования.

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Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, подлежит отключению от системы газоснабжения оборудование жилых и общественных домов с установкой заглушки при:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение владельцем (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания в соответствии с требованиями пункта 5.4 настоящей главы;

не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Об этом говорится в пункте 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г. под № 674/27119.

Если локализовать возбуждение не удается, то от газа могут отключить весь стояк. Если же нарушение обнаружено в конкретной квартире, то ее и отключают от газа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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