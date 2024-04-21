Возможен ли в Украине тотальный блэкаут: Галущенко ответил

Тотального блэкаута в Украине не будет. Однако страна террористка Россия продолжит атаковать энергетические объекты страны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он добавил, что, несмотря на это, нужно быть готовым к тому, что РФ продолжит атаковать украинскую энергетику.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", – сказал он.

Министр подчеркнул, что энергетики делают все для того, чтобы не было худших сценариев, и, как показывает опыт в прошлом календарном году, придерживаются своих слов.

Также Галущенко отметил, что Германия может передать Украине запчасти и оборудование из своих закрытых энергообъектов.

Он добавил, что помощь для энергосистемы страны поступает постоянно – в частности, от Германии и Литвы.

Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине. Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться", – сообщил министр.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине на текущие сутки (21 апреля) дефицит электроэнергии в системе не прогнозируется. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и Кривом Роге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!