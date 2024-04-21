Где будут выключать свет в Украине 21 апреля: Минэнерго – о ситуации в энергосистеме

В Украине на текущие сутки (21 апреля) дефицит электроэнергии в системе не прогнозируется. Из - за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и Кривом Роге.

Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

При этом Украина передавала излишки электроэнергии Польше. Из-за солнечной погоды и соответственно активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии.

"По запросу оператора системы передачи Украина передавала излишки электроэнергии в Польшу. Суммарная величина передаваемой электроэнергии – 1600 МВт*ч. Также ограничивалось генерирование из возобновляемых источников энергии – суммарной величиной 1851 МВт*ч", – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, на текущие сутки дефицита электроэнергии и привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируется ограничение для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога).

Атаки России на энергосистему Украины

Из-за боевых действий в Донецкой области отключалась высоковольтная воздушная линия. Поэтому одно из энергетических предприятий снижало мощность. Потребители не обесточивались.

На Черниговщине в результате обстрелов повреждены воздушные линии, отключено более 1,1 тысяч точек учета в двух населенных пунктах.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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