Восстановление и децентрализация энергетики: Шмыгаль назвал ключевые направления, над которыми работают власти

В Украину прибыла делегация США во главе с заместителем советника американского президента по национальной безопасности Джонатаном Файнером. Правительство Украины провело с американцами круглый стол относительно состояния энергетики страны и подготовки к отопительному сезону.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство "консолидирует усилия партнеров для восстановления энергетики, которая получила значительные повреждения из-за российских обстрелов".

По словам Шмыгаля, украинское правительство и местные власти сейчас работают по трем ключевым направлениям. В частности, это

Аккумулирование помощи от международных партнеров.

Восстановление и ремонт всего, что подлежит восстановлению.

Строительство децентрализованной системы генерации энергии.

Относительно последнего, как отметил премьер, правительство планирует "создать сотни малых объектов генерации, которые будут менее уязвимы для российского террора".

Ранее в правительстве рассказывали, что созданием новых объектов децентрализованной генерации будут заниматься именно местными органами власти; одновременно центральные власти предложат соответствующие гранты, программы помощи и т.д.

"Отдельно проговорили наши потребности. К сожалению, они значительны. После последних вражеских атак нужно в разы увеличить интенсивность помощи", – отметил Шмигаль. Он напомнил о новых 500 млн долларов от США "для энергетической помощи" в дополнение к 324 млн долларов, предоставленным ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, децентрализованная генерация электроэнергии – распределенная генерация – является одной из ключевых стратегий для достижения энергонезависимости и устойчивости энергетической системы Украины. Она предполагает создание большого количества небольших и локальных энергообъектов по всей стране, что значительно повышает устойчивость системы к вражеским атакам.

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