Начинать нужно немедленно: в Украине до зимы должны появиться мини-электростанции

Украина должна немедленно начать строительство распределенной энергетической генерации – небольших электростанций по всей стране. Процесс должен начаться уже в ходе подготовки к следующему отопительному сезону, ведь российские атаки на энергосистему будут продолжаться.

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Атаки, вероятно, будут продолжаться... Мы должны развертывать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это нужно не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас", – заявил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также напомнил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев, а также совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.

"Мы должны быть готовы, мы должны восстановить как можно большую часть генерации к зиме. Мы должны просить дополнительное ПВО для защиты того, что мы восстанавливаем", – добавил Кудрицкий.

Децентрализованная генерация: зачем это нужно

Децентрализованная генерация электроэнергии – это система производства и передачи электроэнергии, включающая множество небольших локальных энергообъектов. Как сообщали в Кабинете министров, это газовые турбины, солнечные панели, ветряные мельницы, когенерационные установки и т.д. Преимущества децентрализации энергосистемы:

устойчивость к вражеским ударам: децентрализованная система менее уязвима для атак, поскольку уничтожение одного объекта не будет критическим для всей энергосистемы;

децентрализованная система менее уязвима для атак, поскольку уничтожение одного объекта не будет критическим для всей энергосистемы; энергонезависимость и безопасность: в случае вывода из строя одного объекта другие генераторы смогут поддерживать энергоснабжение, снижая риск массовых отключений;

развитие региональной экономики: создание локальных энергообъектов способствует созданию рабочих мест и развитию инноваций в регионах;

создание локальных энергообъектов способствует созданию рабочих мест и развитию инноваций в регионах; максимальное приближение к потребителю: потребители становятся активными участниками в производстве энергии, устанавливая собственные источники электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ремонты блоков атомных электростанций в Украине проводятся в летний период, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы зимой и минимизации отключений электроэнергии.

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