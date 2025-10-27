Во вторник отключения света продолжатся: опубликованы новые графики для Киева и Украины

Завтра, 28 октября, в ряде областей Украины будут продолжаться почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00, когда будут отключать по одной-две очереди одновременно. В Киеве продолжительность отключений будет достигать нескольких часов подряд.

Информацию обнародовали Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ДТЭК в своих официальных Telegram-каналах. Для бизнеса также введено ограничение мощности – с 07:00 до 22:00.

В сообщении отмечается: "Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления... Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Время и объем применения ограничений могут измениться. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!"

Киев: графики отключений на 28 октября

В "Укрэнерго" объяснили, что отключения остаются вынужденным шагом из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак России. Энергетики продолжают ремонтные работы, однако баланс системы пока остается напряженным. В компании призвали граждан минимизировать использование мощных приборов в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риски аварийных отключений.

Киевщина: графики отключений на 28 октября

По обновленным данным, в Киеве 28 октября почасовые отключения будут действовать с 08:00 до 22:00 по двум очередям. В Киевской области – по такому же принципу, но возможны короткие дополнительные ограничения.

Днепропетровщина: графики отключений на 28 октября

В Днепропетровской области свет будут выключать по стандартным графикам: утром, днем и вечером по несколько часов в зависимости от района.

Энергетики отмечают: время отключения может отличаться, поэтому советуют следить за обновлениями в Telegram-каналах местных облэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключения света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

