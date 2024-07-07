Внедрят усиленный режим: энергетики раскрыли график отключений света на 8 июля

В Украине 8 июля ограничения для потребителей электроэнергии будут действовать круглосуточно. Это означает, что графики отключения света будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом с 14:00 будут действовать усиленные отключения – с дополнительными часами без света.

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Об этом сообщает ДТЭК. "Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток ", – говорится в сообщении.

По сообщению "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно, такие отключения спровоцированы ростом потребления из-за жары.

В компании уже объясняли, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей.

"Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго", для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе ", – рассказали энергетики.

Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия ограничений по всей Украине, но конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.п.).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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