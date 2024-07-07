Внедрят усиленный режим: энергетики раскрыли график отключений света на 8 июля
В Украине 8 июля ограничения для потребителей электроэнергии будут действовать круглосуточно. Это означает, что графики отключения света будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом с 14:00 будут действовать усиленные отключения – с дополнительными часами без света.
Об этом сообщает ДТЭК. "Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток ", – говорится в сообщении.
По сообщению "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно, такие отключения спровоцированы ростом потребления из-за жары.
В компании уже объясняли, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей.
"Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго", для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе ", – рассказали энергетики.
Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия ограничений по всей Украине, но конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.п.).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.
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