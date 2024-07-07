Украина рискует остаться без отопления и водоснабжения зимой: Financial Times раскрыл детали

Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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Об этом пишет Financial Times. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что страна потеряла более девяти гигаватт электроэнергии с марта, что составляет половину нужного объема для обеспечения энергией Украины минувшей зимой.

До начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина имела поразительные мощности производства электроэнергии, достигавшие около 55 гигаватт. Это делало ее одним из крупнейших производителей энергии в Европе. Однако в результате бомбардировок и российской оккупации эта мощность резко упала до менее 20 гигаватт.

Недавние обстрелы России были направлены на насосные установки для подземного хранения природного газа, используемые потребителями из ЕС. Хотя эти помпы можно легко заменить, все равно существует обеспокоенность по безопасности обеспечения зимних поставок, как внутренних, так и для экспорта в Европейский Союз. Атаки России на газохранилища и энергообъекты серьезно осложнили восстановление и перестройку инфраструктуры.

На заседании Верховной Рады обсуждался оптимистичный сценарий по обеспечению населения электроэнергией и отоплением зимой. Украине следует увеличить импорт электроэнергии из Европы для удовлетворения своих энергетических потребностей. Народный депутат Владимир Мороз отметил, что Украина планирует увеличить импорт электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт. Этот шаг может помочь обеспечить страну электроэнергией зимой.

В издании Kyiv Post отмечается, что из-за значительных повреждений в электроэнергетической инфраструктуре и транспортной сети страна не способна производить необходимое количество электроэнергии. Это усугубляется повреждением системы передачи и подстанций, что влияет на способность Украины передавать и распределять электроэнергию.

Зимой 2024-2025 годов может не хватить электроэнергии для питания систем отопления и водоснабжения. Генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что летом обычно потребляется на 40-45 процентов меньше электроэнергии, чем зимой. Если учитывать веерные отключения электроэнергии, это будет означать, что Украина, скорее всего, не способна производить в настоящее время достаточное количество электроэнергии, несмотря на пиковый ежедневный импорт из Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы с возвращением масштабных отключений света бросились скупать зарядные станции ("экофлоу") и генераторы. По данным крупных маркетплейсов, спрос на такие устройства за месяц взлетел в среднем в 2,5-3 раза, а по сравнению с 2023-м зарядные станции покупают на 450% чаще.

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