Вместо газа из конфорок может пойти вода: из-за чего возникают странные аварии

В Украине с начала года зафиксировали 63 случая, когда вода попадала в газовую сеть. После этого воду нужно сливать, а в некоторых случаях – заменять счетчики.

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Об этом сообщает издание ГазПравда. Так, из-за того, что украинцы обращаются к непроверенным фирмам и сомнительным специалистам или самостоятельно вмешиваются в работу газовых приборов, может возникнуть аварийная ситуация. "Путают краны воды и газа. Вода попадает в счетчик, в систему", – объясняет издание.

После этого воду необходимо сливать из системы. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель. В течение этого периода газ по всему дому отключат. Сложность ремонта зависит от того, на каком этаже возникла авария, какое давление воды, как быстро обнаружили аварию и позвонили по номеру 104.

"Вода может попадать в котлы и газовые плиты", – отмечают в публикации. Именно в таких случаях вместо газа из конфорок и уходит вода. Если это произошло, нужно срочно обратиться к работникам Газсети.

В Украине вернули проверки

С 2024 возобновили технический осмотр внутридомовых газовых сетей и газового оборудования. Нарушения находят практически в каждом доме. В некоторых случаях они могут привести к перерасчету сумм в платежках.

Чаще украинцы без привлечения специалистов и разрешений переносят газовые сети, прокладывают электрические кабели по газопроводу, замуровывают в стены газопроводы, заменяют газовое оборудование. С начала года "Газораспределительные сети" проверили 10,7 тыс. многоэтажек и обнаружили 20 тыс. утечек газа в подъездах.

Проверки не проводились годами. Как уже подробно писал OBOZ.UA, в "Газсетях" считают, что ответственность за газовые коммуникации внутри дома несут владельцы жилья (либо через ОСМД, либо через управляющую компанию). До 2024 года в платежки не была внесена стоимость технического обслуживания (ТО). Дома практически оставались без нужного технического обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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