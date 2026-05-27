При какой погоде в Украине начнут снова отключать свет: эксперт назвал точную температуру

В Украине летом могут снова ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Больше всего рисков для электроснабжения прогнозируют в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге, пишут медиа. По его словам, риск ограничений появляется именно во время длительных волн жары, когда украинцы массово включают кондиционеры, вентиляторы и другую охлаждающую технику.

Речь идет прежде всего о температуре от +35°C. Именно после этой отметки потребление электроэнергии может резко возрасти, а энергосистема работать на пределе возможностей. В то же время эксперт отмечает, что пока невозможно точно спрогнозировать, коснутся ли потенциальные ограничения именно бытовых потребителей.

Все будет зависеть от нескольких факторов одновременно – погоды, уровня потребления, состояния генерации и возможных новых атак по энергетической инфраструктуре. В летний период нагрузка на сеть традиционно возрастает из-за массового использования систем охлаждения. Особенно это ощущается в крупных городах и промышленных регионах.

Если раньше основным пиком потребления была зима из-за электрообогрева, то сейчас энергетики все чаще говорят и о "летних пиках", когда кондиционеры создают колоссальную нагрузку на сеть.

Проблему усугубляет то, что украинская энергосистема до сих пор не восстановилась после масштабных атак по энергетической инфраструктуре. Часть генерации остается поврежденной или работает с ограничениями. Отдельно эксперт выделяет несколько городов, где риски выше из-за особенностей инфраструктуры и нагрузки на сети.

Прежде всего речь идет о Киеве, Одессе и Кривом Роге. Именно там в жаркие дни могут возникать локальные проблемы с электроснабжением или временные ограничения. Самой сложной остается ситуация с теплоэлектростанциями. Значительная часть мощностей была потеряна или повреждена после российских обстрелов, а восстановление идет медленно и требует больших ресурсов.

Параллельно в Украине продолжаются плановые ремонты атомных энергоблоков. Их график сформирован так, чтобы основные мощности вернулись к работе в июле-августе – именно в период наибольшей летней нагрузки.

Также продолжается восстановление гидроэлектростанций, которые играют важную роль в балансировке энергосистемы. Сейчас энергетики не прогнозируют масштабных блэкаутов или длительных графиков отключений, которые украинцы переживали зимой.

