В воскресенье отключения света продолжатся: украинцы получили важное предупреждение от энергетиков

В воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Видео дня

Украинцев ожидают почасовые отключения и ограничения мощности как для бытовых, так и для промышленных потребителей. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Завтра, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления", – говорится в сообщении.

График отключений предусматривает:

Почасовые отключения: с 09:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1 очереди;

с 09:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1 очереди; Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 09:00 до 22:00.

Энергетики предупреждают, что время и объем ограничений могут меняться, поэтому следует следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Кроме того, когда электроэнергия появляется по графику, ее призывают использовать экономно, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно.

Рекомендации для населения:

Не включать одновременно несколько мощных электроприборов;

Выключать свет в пустых комнатах и офисах;

Отключать из розетки бытовые устройства, когда ими не пользуются;

Переносить энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время, после 22:00;

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие;

Использовать энергосберегающую бытовую технику.

Энергетики уверяют, что даже минимальные усилия каждого потребителя помогут сбалансировать нагрузку на систему, повысить устойчивость энергетики к атакам и ускорить восстановление поврежденного оборудования.

Киевщина: графики отключений на 26 октября

Киев: графики отключений на 26 октября

Днепропетровщина: 26 октября отключения света не запланированы

Из-за сложной ситуации в энергосистеме возможны точечные аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!