В Украине 14 августа графики отключения электроэнергии не будут применяться. При этом в "Укрэнерго" призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо на протяжении всех суток.

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"14 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - сообщили в "Укрэнерго" на официальной странице в Telegram.

Когда могут быть восстановлены отключения?

Хорошая новость: вероятно, в ближайшее время ситуация будет только улучшаться. Но в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон. Об этом говорится в разъяснении ДТЭК, которые компания опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях. Зимой начинается период пикового потребления.

При этом, украинская энергосистема не может удовлетворить потребности. Следовательно, придется применять графики почасового отключения. "Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

В то же время, заместитель председателя наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после того, как снизится температура воздуха. Аномальная жара уже позади, так что ситуация действительно стабилизировалась. При этом Бойко настроен более оптимистично: отключения можно избежать в течение трех месяцев (начиная с июля).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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