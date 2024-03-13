В Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов: подорожание ожидается через несколько недель

В Украине уже апрельские тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле – более чем на 14%. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проекты постановлений.

Так, львовяне будут платить суммарно 27,2 гривны за кубометр воды, а потребители Кропивницкого – 61,72 гривны. В то же время, если в Черновцах плата может вырасти на примерно 40 копеек за кубометр воды, то в том же Кропивницком – почти на 16 грн, сообщает "Украинская энергетика".

Повышение цен планируется в таких городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч. Тарифы предлагают поднять в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2024 года.

"НКРЭКУ объявила, что планирует пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из 7 водоканалов, находящихся на западе страны, и для второй группы – из 14 крупных водоканалов на других территориях. Повышение будет существенным – на 20, 30%, а иногда даже на 60%", – отметил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Специалисты украинских водоканалов считают состояние сектора водоснабжения критическим. "Сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за убытков, высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло за собой отток кадров. Задолженность за электроэнергию водоканалов, достигшая 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, которая требует немедленного решения", – подчеркнул президент Ассоциации "Укрводоканалекология"

Представители центральной власти и органов местного самоуправления, в большинстве своем являющиеся владельцами водоснабжающих предприятий, договорились, что государство будет компенсировать разницу в тарифах, чтобы они не росли для людей.

"Однако с тех пор ни одной копейки на возмещение разницы в тарифах в госбюджете не было заложено, – говорит Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины. – Соответственно, средства не были перечислены тепло-, электро- и водоснабжающим предприятиям. По состоянию на сегодняшний день задолженность по тепла – 36 млрд грн и 2 млрд – задолженность по воде".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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