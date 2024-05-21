В Украине ввели массовые отключения света по всей стране: названы графики для каждого региона

В Украине 21 мая были введены массовые отключения света по всей стране. Они будут касаться промышленных потребителей и населения. Ситуация будет отличаться в зависимости от региона и объемов потребления. При значительном сокращении потребления возможна ситуация, когда графики смягчаются.

Как сообщает "Укрэнерго", графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак" , – отмечают в "Укрэнерго".

Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донбасса

В этих регионах отключить электроэнергию будут на протяжении всех суток. Будут действовать графики стабилизационных отключений. В Днепре и области график включает только гарантированные отключения света без вероятных. Общее количество часов без света в сутки – от 4 до 8 часов.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес.

Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине :

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ; кол-центр : по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Как узнать график отключения в Донецкой области | На Донбассе в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине – до 12 часов в сутки.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ; в колл-центре : по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

График отключений для Киева и области: ограничения самые жесткие. В Киеве и Киевской области действует самый жесткий вариант графика. В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно до 6 часов в день.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света. Здесь можно в свой адрес увидеть свою группу. OBOZ.UA также публикует графики всех групп:

Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Вот график для всех групп:

Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0800304502

В Харькове и области гарантировано отключение – три часа в сутки. Отключения действуют еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом отмечен период, когда свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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