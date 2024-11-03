В Украине нет питьевой воды согласно нормам Евросоюза – Минздрав

Одно из требований Европейского Союза к Украине, которое следует выполнить для вступления в ЕС, это определение стандартов питьевой воды. То есть такие украинские стандарты должны соответствовать европейским. Но если правительство Украины признает эти стандарты, окажется, что в украинских водопроводных сетях вообще нет питьевой воды.

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Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко. Напомним, что эта чиновница вошла в состав делегации Украины для участия в переговорах с Евросоюзом о вступлении в блок.

"Один из трудных – вопрос питьевой воды. То есть какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды", – отметила чиновница Минздрава.

Но, по словам Слободниченко, если Украина сейчас согласится внедрить эти стандарты, то вода из водопроводных сетей по всей стране будет считаться не питьевой, а технической.

В ЕС не требует от Украины повышать качество воды. В Европе есть страны, где в сетях подается только техническая вода, да еще более худшего качества, чем в Украине. В ЕС только стремятся, чтобы Украина четко признала, какая вода является питьевой, а какая нет. Однако тогда выяснится, что украинцы переплачивают за воду.

"Если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. Упадут тарифы на воду, а значит, будут недопоступление в бюджет", – пояснила чиновница Минздрава проблему.

Слободниченко назвала это "большим вопросом не одного года".

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Таврийск на левом, временно оккупированном берегу Херсонской области, население осталось без питьевой воды. Из кранов местных жителей течет грязная техническая вода, которую нельзя использовать для приготовления пищи или пить.

И это не редкий случай. Ранее российские оккупанты прекратили подачу воды во временно захваченных Донецке и Макеевке якобы из-за плановых работ. С тех пор и по сейчас там горожане получают воду всего по несколько часов в два дня.

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