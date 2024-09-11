В Украине вернутся графики отключения электроэнергии: что стоит сделать каждому

В Украине с похолоданием и началом отопительного сезона могут вернуться графики отключения электроэнергии. До этого момента каждому украинцу необходимо утеплить помещение и обеспечить альтернативные источники тока.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями – через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.

Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).

Дело в том, что "лоскутное" утепление (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.

Утеплять нужно всю конструкцию. "Это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Лучший вариант – пригласить энергоаудитора, который проанализирует состояние дома и просчитает толщину и утеплитель, который обеспечит сохранение тепла в доме.

"Утепление конструкций, которые открываются. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и на балконах. Когда будете менять входные двери, подгоняйте их по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно", – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!