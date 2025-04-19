В Украине вернется дефицит электроэнергии: назван период

В Украине летом из-за ремонтной кампании на АЭС, по меньшей мере, в вечерний период возникнет дефицит электроэнергии. Единственный вариант, как его избежать – увеличить импорт тока в этот период.

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Об этом со ссылкой на заявление члена комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка в эфире одного из телеканалов сообщает "Главком". "Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение. Они будут проводить ремонтную кампанию. Генерации будет меньше. В то же время летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечерние часы. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы мы будем иметь незначительный дефицит. И единственный вариант, как его избежать – увеличить импорт", – сказал депутат.

Отметим, что рост дефицита еще не означает гарантированные отключения тока. Дефицит можно покрывать за счет увеличения импорта. Также важно в период пиковой нагрузки на энергосеть разумно потреблять электроэнергию.

Что нужно делать во время отключения и как готовиться

Опытный электрик из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику на случай отключений – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле", – рассказывает электрик.

Если у вас нет реле напряжения, то лучше технику отключить от электросети. Как говорится в сообщении, опубликованном в Правительстве online, также важно экономить электроэнергию в условиях дефицита. К примеру, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплых полов. Кроме того:

минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;

При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор А+ – А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может достигать 20-25%, с категорией С – до 50%;

изменить старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);

выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;

подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумуляторы на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это снизит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить. Также действуют государственные целевые кредитные программы. С их помощью, в частности, можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечку газа) проводят раз в три-пять лет.

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