В Украине установят жесткий лимит электроэнергии для того, чтобы оставаться на старом тарифе: на что хватит 

В Украине с 1 июня для тех, кто потребляет больше 100 кВт*ч электроэнергии в месяц, тариф планируют увеличить с 2,64 до 4,8 грн за кВт*час. Для того, чтобы оставаться на старом тарифе, придется отказаться от кондиционеров, частого использования электрического духового шкафа и перейти в режим жесткой экономии.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В среднем украинцы потребляют около 168 кВт*ч электроэнергии в месяц (последние данные Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам). 100 кВт*ч – норматив потребления электроэнергии на семью из двух членов. Но это должна быть очень экономная семья. Более того, столько можно тратить в случае, если не просто экономить, а отказаться от использования части техники.

К примеру, использование кондиционера в течение нескольких часов в сутки может увеличить потребление примерно на 70 кВт*ч (зависит от класса энергоэффективности, мощности, условий эксплуатации). Кроме кондиционера:

Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт*ч в месяц;

Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт*ч (в зависимости от класса энергоэффективности).

Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт*ч в месяц (в зависимости от модели).

Стиральная машинка (дважды в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт*ч в месяц.

Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт*ч.

Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт*ч.

Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт*ч.

Утюг (час в неделю) – 6 кВт*ч.

Кроме того, электроэнергия тратится на интернет, зарядку гаджетов, освещение и т.д. Для большинства семей потребление электроэнергии в 100 кВт*ч в месяц – мало. Это сложно, если у вас: электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, электрический бойлер, или вы пользуетесь мощным компьютером.

Ежедневное использование кондиционера летом "потянет" около 70 кВт*ч. С действующим до 1 июня тарифом это всего 184,8 грн. А с новым тарифом в 4,8 грн – уже 336 грн. В правительстве надеются, что значительное удорожание тока заставит украинцев тратить меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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