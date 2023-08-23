Изменится ли цена на газ для подачи тепла во время отопительного сезона в Украине: заявление "Нафтогаза"

В Украине стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям будет снижена по отношению к прошлому сезону. Она будет определяться исходя из рыночных цен в стране.

Видео дня

Также введен гибкий механизм использования фиксированных объемов газа производителями тепла во время отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

"Отныне производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона. В то же время обращаемся к общинам с просьбой экономно относиться к использованию природного газа и осуществлять своевременные расчеты. От этого зависит наша общая энергетическая безопасность", – отмечается в заявлении. .

Как сообщалось, в Украине жители трех областей смогут подавать показатели счетчика онлайн и через SMS. Изменения коснутся жителей Днепропетровщины, Харьковщины и Кировоградщины.

Теперь с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщения на номер 4647. Сервис доступен для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов ГАЗСЕТИ.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что размер субсидии в Украине в 2023 году по-прежнему зависит от доходов в семье, ее совместного имущества и благосостояния. По сути, получить помощь могут только те семьи, в которых плата за услуги ЖКХ окажется выше определенного для них обязательного платежа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!