Субсидии в Украине: от чего зависят и как рассчитать размер помощи в 2023 году

Размер субсидии в Украине в 2023 году по-прежнему зависит от доходов в семьи, ее общего имущества и благосостояния. По сути, получить помощь могут только те семьи, в которых плата за услуги ЖКХ окажется выше определенного для них обязательного платежа.

Видео дня

Сам обязательный платеж рассчитывается по формуле и зависит как раз от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека, разъяснили в Минсоцполитики. Однако кроме доходов, анализируют и мущественное положение. Потому субсидию не дадут тем, у кого есть несколько квартир, дорогостоящих автомобилей, крупных депозитов и т.п.

Семьям, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или в оккупации, выплату субсидий продлили автоматически. Кроме того, Кабмин летом-2023 года принял решение не учитывать в совокупном доходе семьи доходы тех ее членов, которые находятся за границей более 60 дней.

Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии

Для примера в Минсополитики предложили взять семью из четырех человек (мужа, жены и двоих детей). Использовать нужно такие показатели:

размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных нормативов и пользования услугами – 3500 грн на 4 человек;

и пользования услугами – 3500 грн на 4 человек; ежемесячных месячный доход мужа и жены совокупно – к примеру, 15 000 грн;

мужа и жены совокупно – к примеру, 15 000 грн; базовый коэффициент – 2;

– 2; базовая норма платы за услуги – 15;

прожиточный минимум с 1 января 2023 года – 2589 грн.

В первую очередь, нужно определить обязательный процент платежа. Для этого месячный доход следует разделить на количество членов семьи, потом на прожиточный минимум и на базовый коэффициент (2). Затем полученное число умножается на 15 (базовую нормы платы).

В нашем примере получается 11%. Этот процент нужно высчитать из совокупного месячного дохода семьи. В случае дохода в 15 тыс. грн обязательный платеж составит 1650 грн.

Итак, если сумма, которую платит указанная семья за коммуналку составляет 3500 грн, то размер субсидии должен быть 1850 грн. Еще 1650 грн из счета оплачивает сама семья.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут узнать онлайн, начислена ли им субсидия. Таким же способом можно узнать и размер фактической помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!