В Украине ввели новые правила передачи показателей газа для жителей нескольких областей: детали

В Украине жители трех областей смогут подавать показатели счетчика онлайн и через SMS. Изменения коснутся жителей Днепропетровщины, Харьковщины и Кировоградщины.

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"Высокий уровень обслуживания клиентов – одна из главных задач ГК "Нафтогаз Украины". Теперь с 28 по 5 число ежемесячно передавать потребленные кубы голубого топлива можно через сообщения на номер 4647. Сервис доступен для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО " Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов ГАЗМЕРЕЖІ", – говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

Как предоставить показатели счетчика через SMS?

Напишите номер лицевого счета – все 9 цифр;

поставьте пробел;

напишите 5 цифр-показателей, указанных на счетчике.

Стоимость отправки SMS на номер 4647 для абонентов всех национальных операторов GSM составляет 1 грн. Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд. Услуга – только для совершеннолетних абонентов. Если есть вопросы, обращайтесь по номерам: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888 с пн.-пт. с 08-00 до 19-00; сб-вс с 09-00 до 19-00.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, некоторые украинцы в 2023 году могут потерять жилищную субсидию. Это может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

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