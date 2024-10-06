Сколько нужно будет платить за газ за октябрь: украинцам озвучили стоимость 1 кубометра

За октябрь украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. При этом некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца". Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр).

При этом отмечается: количество компаний, поставляющих топливо бытовым потребителям, сократилось до 9 поставщиков. Так, рынок оставили сразу три компании:

"Полтавагаз Сбыт";

"ЭруЛюдям";

"АсканияЭнерджи".

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с начала 2024 года в Украине было зафиксировано 63 случая, когда из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов вода попадала в газопроводы, из-за чего от газоснабжения были отключены 732 потребителя. Проблема возникает из-за того, что при подключении газовой колонки самостоятельно или с помощью сомнительных мастеров, путаются шланги подачи воды и газа. Это приводит к тому, что вода растекается по газовым трубам дома, попадает в счетчики и газовые приборы жильцов.

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