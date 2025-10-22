В Украине стартует отопительный сезон: где уже включили тепло

В большинстве регионов Украины уже начался отопительный сезон. Впрочем, коммунальщики пока дают тепло только в объекты социальной сферы – в частности, в учреждения образования и здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий. В ведомстве отметили, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение о начале отопительного сезона, учитывая погодные условия и ситуацию в отдельных громадах.

По состоянию на 21 октября в 18 регионах и Киеве к системе отопления было подключено 49% объектов социальной сферы. В частности:

почти 4,7 тыс. дошкольных учреждений;

5,4 тыс. учебных заведений;

почти 2 тыс. больниц.

В Минрегионе отметили, что при подготовке к отопительному сезону внимание власти фокусируется на резервах топлива, автономных источниках питания и распределенной генерации, особенно это касается прифронтовых регионов. В частности, речь идет и о создании ряда источников меньшей мощности вместо одного большого источника теплоснабжения, чтобы сделать систему более устойчивой к постоянным атакам. Сейчас коммунальные предприятия подготовили к эксплуатации:

194 когенерационные установки общей электрической мощностью 149,1 МВт ;

; 147 блочно-модульных котельных общей мощностью 291,8 МВт.

Нынешний отопительный сезон проходит в сложных условиях – на фоне многочисленных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, правительство призывает украинцев экономить газ и тепло, ведь в стране действует режим экономного потребления энергоресурсов.

По оценкам правительства, техническая готовность к зиме по Украине превышает 95%. В первую очередь тепло подают в объекты социальной сферы: школы, больницы, детсады и пункты несокрушимости.

Россия изменила тактику перед отопительным сезоном

Перед началом отопительного сезона в Украине Россия изменила стратегию обстрелов. Начались атаки на некоторые объекты энергетики, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт.

Хотя эти объекты не являются стратегическими, таким образом россияне тестируют уменьшение мощности транспортировки газа на конкретный ключевой объект теплообеспечения. Сейчас усиливается физическая защита этих объектов, которая уберегает их от вражеских атак.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Украина намерена импортировать значительные объемы газа. "Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И вот разницу того, что потеряли, фактически и есть цель заместить ее импортом", – говорит заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кабинет министров Украины якобы официально установил новые даты отопительного сезона для потребителей с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Впрочем, к фактическому запуску отопления в домах это отношения иметь не будет.

