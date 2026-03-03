В Украине работает только половина "мини-ТЭЦ": почему не запустили все

Украине начиная с 2023-го года передали 137 "мини-ТЭЦ", но из них только 59% введены в эксплуатацию. Сложность запуска заключается в том, что такие когенерационные установки (КГУ) нужно подключать к коммунальным сетям – газа, воды и линий электроснабжения. Другая сложность – бюрократия, коммунальщикам надо собрать десятки документов перед пуском такой установки.

Отдельной проблемой после запуска является высокая стоимость обслуживания. Во Львове на обслуживание восьми КГУ заключили контрактов на 12,1 млн грн – это по 1,5 млн грн на каждую в год. Такие данные приводит NGL.media, опросив все областные военные администрации.

Что в реальности используют меньше половины КГУ считает Николай Коломийченко, энергетик и экс-член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению. По его мнению на это влияет ряд проблем:

отсутствие стабильной тепловой нагрузки;

нерентабельность добытой электроэнергии;

проблемы с оборудованием электросетей;

недостаточность квалифицированного персонала.

"На самом деле никто не знает, сколько из них реально работает, потому что никто не проводил аудит. В каждом случае надо проверять, позволяют ли газовые сети выдать нужное количество газа или может ли подстанция принять это тепло. Эти вопросы не были просчитаны вообще", – рассказал Коломийченко.

Коломийченко и несколько нардепов обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с просьбой предоставить информацию о реальном состоянии когенерации, однако ответа они пока не получили. По его мнению Министерство энергетики должно разработать стандарт подключения и помогать городам с реализацией этих проектов, но все трудности легли на теплопредприятия.

Бюрократические сложности запуска

КГУ передают громадам исключительно на их запрос и мощность установки зависит от этого запроса. За разработку проекта подключения отвечает коммунальное предприятие, которому передали КГУ.

Разрабатывать технически-проектную документацию можно только после получения информации о самой "мини-ТЭЦ". Однако подготовка документов может занимать несколько недель, об этом говорит Сергей Пинчук, старший советник "Ассоциации операторов критической инфраструктуры Украины".

"Начинать проектирование следует только после того, как донор предоставил информацию о том, какая это установка, какой мощности и производителя уже закуплена для общины. Когда община получит технический паспорт КГУ, можно начинать изготавливать проект подключения", – объясняет Пинчук.

По его словам, каждый проект отличается. При его разработке нужно учесть кучу параметров: место установки КГУ, расстояния до электро- и газовых сетей, материалы и оборудование для установки и подключения к сетям. Есть случаи, когда города подключали установки за два-три месяца, а есть такие, где процесс затянулся на годы. Влияют не только технические, но и финансовые и кадровые факторы.

"Выполнение работ по установке КГУ полностью может занять несколько месяцев. Для ускорения процесса многие предприятия делали проект частями. Например, сделали часть проекта по фундаменту – залили, получили условия на присоединение к тепловым сетям и изготовили эту часть проекта – присоединили. Это значительно экономит время на установку", – говорит Сергей Пинчук.

Как реализуют проекты когенерации

Бердичев житомирской области получил пять КГУ за последние два года. Их суммарная мощность может "закрыть" 40% потребностей во время отопительного сезона, но ни одну из этих установок не запустили. По словам Сергея Приймака, директора КП "Бердичивтеплокоммунэнерго" проект не реализовали из-за отсутствия денег.

"Мы сделали проект подключения, залили фундаменты под КГУ. Взяли кредит на 13 млн грн, чтобы закупили автоматы плавного пуска, кабели. Однако оказалось, что для подключения газа надо врезать отдельные узлы подачи, а это миллионы гривен. Мы из своих средств смогли оплатить только один узел. На этом процесс затормозился", – пояснил он.

Примером успешного использования "мини-ТЭЦ" является Звягель (ранее Новоград-Волынский). В этом городе работает две установки мощностью 260 кВт. Директор "Звягельтепло" Людмила Тодорович рассказала, что обе установки запустили в ноябре 2025 года. На монтаж и запуск потратили почти 3 млн грн. По ее словам эти КГУ покрывают около 25% потребностей в электроэнергии во время отопительного сезона.

