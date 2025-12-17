В Украине смягчили отключения света: какие графики действуют 17 декабря
В среду, 17 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения введены в большинстве областей. Они стали несколько мягче, чем накануне, но ситуация может измениться. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в условиях аварийных, несмотря на то, что большинство обесточенных в результате массированных ракетно-дронных атак потребителей уже запитаны.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии в Украине 17 декабря: главное
- Потребление электроэнергии растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных ограничений потребления.
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня
Киев
Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений сократилась с 7 до 5 часов.
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.
Одесская область
Энергетики в целом вернули свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела в ночь на субботу (за последние сутки – более 250 тысяч). Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной – из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция, а без электроснабжения до сих пор остаются 32,9 тысяч домов.
В некоторых населенных пунктах Одесской области – например, в Арцизе – восстановить электроснабжение обещают не ранее 26 декабря. Впрочем, это вовсе не означает, что электроэнергии на самом деле не будет так долго: энергетики часто закладывают на аварийный ремонт время "с запасом", а фактически дают свет раньше.
Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Днепропетровская область
Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может доиться до 7 часов подряд.
Харьковская область
Аварийные отключения, которые применялись в Харькове и области 16 декабря, все же были отменены. Теперь действует такой график:
- 1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30
- 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00
- 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
- 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
- 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
- 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
- 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00
- 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00
- 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00
- 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.
Полтавская область
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:
- с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
- с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в своей области
