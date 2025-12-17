В Украине смягчили отключения света: какие графики действуют 17 декабря

В среду, 17 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения введены в большинстве областей. Они стали несколько мягче, чем накануне, но ситуация может измениться. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в условиях аварийных, несмотря на то, что большинство обесточенных в результате массированных ракетно-дронных атак потребителей уже запитаны.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 17 декабря: главное

Потребление электроэнергии растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных ограничений потребления.

растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться .

. В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений сократилась с 7 до 5 часов.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.

Одесская область

Энергетики в целом вернули свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела в ночь на субботу (за последние сутки – более 250 тысяч). Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной – из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция, а без электроснабжения до сих пор остаются 32,9 тысяч домов.

В некоторых населенных пунктах Одесской области – например, в Арцизе – восстановить электроснабжение обещают не ранее 26 декабря. Впрочем, это вовсе не означает, что электроэнергии на самом деле не будет так долго: энергетики часто закладывают на аварийный ремонт время "с запасом", а фактически дают свет раньше.

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может доиться до 7 часов подряд.

Харьковская область

Аварийные отключения, которые применялись в Харькове и области 16 декабря, все же были отменены. Теперь действует такой график:

1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30

– 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00

– 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

– 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

– 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

– 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

– 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

– 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

– 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00

– 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00

– 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00

– 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;

с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ране OBOZ.UA, объяснял, почему "Укрэнерго" больше не называет количество очередей отключений света. Компания пересталаа раскрывать объем и даже продолжительность ограничений еще с анонса отключений на 12 декабря.

