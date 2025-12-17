УкраїнськаУКР
В Украине смягчили отключения света: какие графики действуют 17 декабря

Отключения света в Украине в 2022-2024 годах. Иллюстрация

В среду, 17 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения введены в большинстве областей. Они стали несколько мягче, чем накануне, но ситуация может измениться. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в условиях аварийных, несмотря на то, что большинство обесточенных в результате массированных ракетно-дронных атак потребителей уже запитаны.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Ситуация в энергосистеме 17 декабря

Отключения электроэнергии в Украине 17 декабря: главное

  • Потребление электроэнергии растет. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины, а также меньший, по сравнению с предыдущими сутками, объем примененных ограничений потребления.
  • Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
  • В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
  • Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
  • Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений сократилась с 7 до 5 часов.

График отключения электроэнергии в Киеве
График отключения электроэнергии в Киеве

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.

График отключения электроэнергии в Киевской области
График отключения электроэнергии в Киевской области

Одесская область

Энергетики в целом вернули свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела в ночь на субботу (за последние сутки – более 250 тысяч). Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной – из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция, а без электроснабжения до сих пор остаются 32,9 тысяч домов.

В некоторых населенных пунктах Одесской области – например, в Арцизе – восстановить электроснабжение обещают не ранее 26 декабря. Впрочем, это вовсе не означает, что электроэнергии на самом деле не будет так долго: энергетики часто закладывают на аварийный ремонт время "с запасом", а фактически дают свет раньше.

Ориентировочные данные о возобновлении электроснабжения в Арцизе

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Отключения света в Одесской области

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может доиться до 7 часов подряд.

График отключения электроэнергии в Днепре и области
График отключения электроэнергии в Днепре и области

Харьковская область

Аварийные отключения, которые применялись в Харькове и области 16 декабря, все же были отменены. Теперь действует такой график:

  • 1.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30
  • 1.2 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00
  • 2.1 – 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
  • 2.2 – 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30
  • 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
  • 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00
  • 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
  • 4.2 – 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00
  • 5.1 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00
  • 5.2 – 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00
  • 6.1 – 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00
  • 6.2 – 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.

График отключения электроэнергии в Сумской области

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

  • с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
  • с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
  • с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
  • с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
График отключения электроэнергии в Полтавской области

Где смотреть группу и графики отключений электричества в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ране OBOZ.UA, объяснял, почему "Укрэнерго" больше не называет количество очередей отключений света. Компания пересталаа раскрывать объем и даже продолжительность ограничений еще с анонса отключений на 12 декабря.

